Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Gartenzaun kollidiert

Marolterode (ots)

An einem Gartenzaun endete am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, die Fahrt eines Autofahrers im Unstrut-Hainich-Kreis. Der 69-Jährige befuhr die Hauptstraße in Marolterode, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einer Grundstücksumfriedung. Die Polizeibeamten führten mit dem Fahrer einen Alkoholtest durch. Dieser ergab über 0,9 Promille. Im Krankenhaus wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell