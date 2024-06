Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Siebenjährige fuhr gegen 17.45 Uhr in der Steinbrückstraße mit dem Fahrrad vom Gehweg auf die Fahrbahn. In weiterer Folge wurde das Kind vom herannahenden Pkw einer 39-Jährigen erfasst. Das Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell