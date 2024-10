LPI-EF: Straßenbahnfahrgäste durch Reizstoff leicht verletzt

Erfurt (ots) - Ein betrunkener Mann löste Donnerstagabend in Erfurt einen Polizeieinsatz aus. Der 52-Jährige legte sich kurz nach 18:00 Uhr in die Rettungsausfahrt eines Krankenhauses und verhinderte so die Ausfahrt eines Krankenwagens. Rettungssanitäter baten daraufhin eine vorbeifahrende Streifenbesatzung um Hilfe. Nachdem die Beamten dem 52-Jährigen aufgeholfen hatten, leistete er bei der anschließenden ...

mehr