POL-F: 241011 - 0996 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024 kam es in der Taunusstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Der 55 Jahre alte Geschädigte lief die Taunusstraße entlang, als sich ein Unbekannter ihm näherte, den Arm um seine Schulter legte und dabei die Goldkette entwendete. Als der 55-Jährige den Diebstahl bemerkte, war der Tatverdächtige bereits in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Bei der Anzeigenaufnahme sichteten Polizeibeamte die Aufnahmen der Videoschutzanlage, was zur Identifizierung des Tatverdächtigen, einem 23-jährigen Mann, führte. Dieser wurde im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

