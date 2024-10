Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241010 - 0995 Wetzlar

Frankfurt: 14-Jährige vermisst

Frankfurt (ots)

(ha) Wer hat die 14-jährige Leonie gesehen? Das fragt sich die Polizei in Wetzlar und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sie ist etwa 160 cm groß und hat schulterlange, blonde, lockige Haare. Sie trägt eine Brille und war zuletzt mit einer lila-pinkfarbenen Regenjacke und einer Jeans bekleidet.

Letztmalig wurde die Vermisste am 7.10.2024 gegen 14.20 Uhr in der Straße Stoppelberger Hohl, nahe der Freiherr-vom-Stein-Schule, gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Den Ermittlern liegen Hinweise vor, dass sie sich im Raum Frankfurt am Main aufhalten könnte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 oder jede andere Polizeidienststelle.

Der nachfolgende Link führt zu der Originalmeldung, dieser ist ein Foto beigefügt:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5883935

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell