POL-F: 241010 - 0992 Frankfurt - Eckenheim: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots) - Seit Dienstag, 08.10.2024, 16.45 Uhr wird der 17-jährige Rayan Karouia aus Frankfurt vermisst. Er verließ gestern seinen Arbeitsplatz in der Lorsbacher Straße in Hofheim am Taunus und wurde seither nicht mehr gesehen. Der Rayan wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 178 cm groß, schlank mit ...

