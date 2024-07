Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am frühen Montagnachmittag (08.07.2024) sind Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall in Siegen-Geisweid alarmiert worden.

An der Kreuzung Birlenbacher Straße / Hüttenstraße / Breitscheidstraße kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Krad.

Eine 59-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf der Birlenbacher Straße in Richtung Geisweid unterwegs. An der oben genannten Kreuzung wollte sie links in die Hüttenstraße einbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden 34-jährigen Kradfahrer.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell