POL-SI: Einbruch in Fahrradgeschäft - 30.000 Euro Schaden - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Schwarzenau) (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend (05.07.2024) gegen 21:20 Uhr in die Nähe von Schwarzenau alarmiert worden. Auf einer Wiese stand eine Scheune in Vollbrand. In der Scheune waren Holz und Maschinen gelagert. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf weitere Scheunen verhindern. Der ...

