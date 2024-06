Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Maikerwe verläuft aus polizeilicher Sicht friedlich

Kaiserslautern (ots)

Wie gewohnt endete auch dieses Jahr die Maikerwe am Montagabend mit einem lauten Knall: Das Höhenfeuerwerk zum Abschluss rundete das größte Volksfest in der Westpfalz ab. Wie jedes Jahr resümiert auch die Polizei die Festtage auf dem Messeplatz in Kaiserslautern. Die Bilanz hierzu fällt 2024 äußerst positiv aus. Die Zahl aller bekanntgewordenen Straftaten war gegenüber dem Vorjahr nochmals rückläufig. Bereits im Mai 2023 war sie auf einem sehr niedrigen Niveau. Lediglich im Bereich der Körperverletzungsdelikte gab es einen leichten Anstieg von drei auf insgesamt fünf Auseinandersetzungen. Im Bereich der Eigentumsdelikte wurden zwei Diebstähle, eine Unterschlagung sowie ein Taschendiebstahl polizeilich bekannt. Weiterhin kam es zu zwei Beleidigungen sowie zwei Sittlichkeitsdelikten. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

