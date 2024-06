Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Werkzeugkasten aus dem Innenhof gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 58-jähriger Mann wurde am Montagmittag Opfer eines Diebstahls. Unbekannte Täter entwendeten gegen 12:20 Uhr einen Werkzeugkasten aus dem Innenhof eines Hauses in der Augustastraße. Dort finden derzeit Bauarbeiten statt. In dem Kasten befand sich eine Bohrmaschine mit verschiedenen dazugehörigen Aufsätzen. Der Wert der Beute wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

