Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagnachmittag kamen sich auf der L382 zwischen Baalborn und Otterberg ein Motorradfahrer und ein Autofahrer in die Quere. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu dem Unfall, als ein 72-jähriger Mann gegen 14:30 Uhr mit seinem Subaru SUV von der K36 kommend nach links in Richtung Otterberg abbiegen wollte. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 66-jährigen Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der Zweiradfahrer in den Straßengraben. Hierdurch zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sowohl der SUV, als auch das Motorrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um die Bergung der BMW Maschine. Der 72-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell