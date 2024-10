Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Verkehrsteilnehmer

Landkreis Sömmerda (ots)

Gleich zweimal musste die Sömmerdaer Polizei am Donnerstag einschreiten und betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Straßenverkehr ziehen. In Schloßvippach erwischte es gegen 14:00 Uhr einen 42-jährigen Hyundai-Fahrer. Bei einer Verkehrskontrolle brachte es der Mann auf stattliche 1,8 Promille. Trauriger Weise übertraf ein 38-jähriger Fahrradfahrer in Kölleda diesen Wert bei einer weiteren Kontrolle um 22:15 Uhr. Der Mann war mit knapp 2,1 Promille Alkohol im Körper unterwegs. Beide Männer mussten sich jeweils in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (DS)

