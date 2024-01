Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falsche Handwerker und angebliche Polizeibeamte - Trickdiebe machen Beute + Einbruch + Schläge und Tritte + Unfallflucht

Gießen: Falsche Handwerker und angebliche Polizeibeamte - Trickdiebe machen Beute

Aus einer Wohnung im Eichendorffring erbeuteten zwei Unbekannte mehrere Schmuckstücke. Ein Mann klingelte am Donnerstagmittag gegen 15.15 Uhr an der Tür einer Anwohnerin. Er gelangte unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wohnbau zu sein und Abflüsse wegen der aktuellen Hochwasserlage prüfen zu müssen, in die Wohnung. Während der Mann die Frau ablenkte, betrat eine zweite Person unbemerkt die Wohnung. Die Person durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen und nahm diverse Schmuckstücke mit. Der Diebstahl fiel erst im Nachgang auf. Der Wert der Beute beträgt mehrere Tausend Euro.

Der falsche Mitarbeiter konnte als männlich, etwa 35 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben werden. Er hatte kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Der Mann, der akzentfrei deutsch sprach, war dunkel gekleidet. Er hatte eine schwarze Kappe, eine dunkelgraue Jacke sowie dunkle Schuhe an und trug eine Armbanduhr. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

In einem weiteren Fall versuchte ein Unbekannter in der Schottstraße vermutlich etwas aus der Wohnung einer Seniorin zu stehlen. Er gab sich als Polizeibeamter aus und begehrte Einlass in die Wohnung. Zu einem Diebstahl kam es in diesem Fall, der sich am Donnerstag (04.01.2024) zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr zutrug, nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Trickdieb mit sportlicher Figur wurde als 30-35 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Kappe, eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und weiße Latexhandschuhe. Er hatte einen dunklen Oberlippenbart und ein längliches Gesicht.

Ob die Taten zusammenhängen und es sich um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Tatverdächtigen geben? Sind am Donnerstag im Umfeld des Eichendorffrings sowie der Schottstraße Personen aufgefallen?

Hinweise zu beiden Fällen werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Trickdiebe sind kreativ und bedienen sich verschiedenster Legenden, um ihre Opfer zu täuschen. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei!

Um es den Tätern möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

- Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Pohlheim: Einbruch

In Garbenteich schlug ein Einbrecher in der Straße "An der Haselhecke" zu. Irgendwann zwischen Montag (01.01.2024) und Donnerstag hebelte der Unbekannte eine Terrassentür des Gebäudes auf. So konnte er in die Wohnräume gelangen und diese durchsuchen. Ob der Einbrecher etwas mitnahm, ist noch nicht abschließend geklärt. An der Tür blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro zurück.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Schläge und Tritte

Zwei Unbekannte schlugen in der Innenstadt zunächst auf einen Mann ein. In Höhe einer Bar am Löbers Hof traten sie nach derzeitigen Erkenntnissen zudem auf den am Boden liegenden Mann ein. Dieser erlitt dabei Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Schlägerei ereignete sich am Donnerstag (04.01.2024) gegen 21.10 Uhr. Die unbekannten Schläger sollen laut Zeugen beide Mitte 20, etwa 175 und sehr schlank sein. Beide hatten einen Vollbart und ein syrisches Erscheinungsbild. Sie flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung des Einkaufzentrums.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Mülltonne angezündet

Eine Restmülltonne (240 Liter) brannte am frühen Freitagmorgen (05.01.2024) gegen 03.45 Uhr. Durch Brand in der Straße "An der Ochsenweide" wurde die Tonne, die auf dem Gehweg stand, beschädigt. Menschen oder Gebäudeteile kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 an die Polizei.

Gießen: Audi angefahren

Im Parkhaus "Dernpassage" in der Westanlage beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Q2. Das Auto parkte am Mittwoch (27.12.2023) zwischen 08.45 Uhr und 10.30 Uhr in dem Parkhaus. Der Unfallschaden befindet sich an der linken Fahrzeugfront des roten Audis. Der Unbekannte fuhr nach dem Unfall einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

