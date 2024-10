Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Besonderer Transporter gestohlen - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Diebe hatten es im Erfurter Süden auf einen besonderen Transporter abgesehen. Im Seidelbastweg auf dem Wiesenhügel stahlen die Täter von Mittwoch auf Donnerstag einen weißen Renault Master im Wert von knapp 50.000 Euro. Das Fahrzeug ist für die körperlich beeinträchtigte Besitzerin speziell umgebaut worden. So verfügt es u. a. über eine Rampe im Heck für ein Rollstuhl-Schienensystem. An der rechten Hecktür befindet sich zudem ein markanter Aufkleber des Spezialfahrzeughändlers mit einem Rollstuhl-Logo. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit am Tatort gesehen haben und Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0268742 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden. (DS)

