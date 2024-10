Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf frischer Tat gestellt

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stellten Polizeibeamte im Bereich Erfurt - Johannesplatz eine männliche Person fest, welche mit Werkzeug nahe eines Motorrollers hantierte. Auf Ansprache erklärte der 34-jährige Mann, dass er von dem Fahrzeugbesitzer gebeten worden sei, das Zündschloss zu reparieren. Seine vermeintliche Expertise im Sektor Kraftfahrzeugtechnik hatte sich der Autodidakt offenbar bei diversen vorausgegangenen Kfz-Delikten angeeignet. Nachdem der rechtmäßige Eigentümer des Motorrollers ermittelt und befragt wurde, stellte sich heraus, dass sich ein Diebstahl im besonders schweren Fall ereignet hatte. Der nun Beschuldigte hatten den Roller vermutlich ca. 200 Meter von dessen ursprünglichen Parkplatz weggeschoben und war bei Eintreffen der Beamten in Begriff, diesen durch Manipulation am Zündschloss zu starten. Das Fahrzeug hatte bereits Schaden am Schloss genommen. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und nach richterlicher Vorführung unter Auflagen entlassen. Am Tatort hinterließ der Langfinger vermutlich ein hochwertiges Fahrrad vom Typ "Cube Nuroad". Hierzu konnte bisher kein Besitzer ermittelt werden. Die Polizei bittet diesen daher, sich unter Angabe der Nummer 0271513 und mit adäquatem Eigentumsnachweis, beim Inspektionsdienst Nord oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.(ER)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell