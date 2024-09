Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von Baustelle aus Erfurt Daberstedt Änderung Tatzeit

Erfurt (ots)

Erfurt Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag, 10.09.24, ca. 18:30 Uhr bis Mittwoch, 11.09.24, 10:00 Uhr von einer Baustelle für eine Schulsporthalle in Erfurt- Daberstedt, Kabel. Dabei wurde ein Kurzschluss in der bereits vorhandenen Elektroinstallation erzeugt. Die entwendeten Kabel sollen ein Wert von ca. 700,-EUR haben. Der Sachschaden an den beschädigten Installationen wird von der Baufirma auf ca. 900,-EUR geschätzt.

Personen, welche in der Nacht auffällige Feststellungen tätigen konnten, werden gebeten sich unter Angabe des Aktenzeichens: 0238986/2024 an den Inspektionsdienst Erfurt Süd zu wenden. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell