LPI-EF: Versuchter Diebstahl

Erfurt (ots) - In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag wurde am Roten Berg in Erfurt durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Fahrzeug durch Graffiti beschädigt. Scheinwerfer, Rückleuchten sowie Fensterscheiben und Spiegelgläser wurden mit schwarzer Lacksprühfarbe überdeckt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstanden ist. Durch die hinzugerufene Polizei wurde ein Strafverfahren ...

