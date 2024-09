LPI-EF: Wildunfall

Erfurt (ots) - Am Morgen des heutigen Tages, 12.09.24 gegen 06:15 Uhr ereignete sich zwischen Azmannsdorf und Linderbach ein Unfall zwischen einem PKW und einem Reh. Ein Reh querte unvermittelt an der Ortsverbindungsstraße die Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- EUR an der Fahrzeugfront. Das Reh überlebte den Unfall leider nicht. Der zuständige Jagdpächter wurde mit der ...

mehr