LPI-EF: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Erfurt (ots) - Bereits am Montag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge überquerte gegen 09:35 Uhr mit seinem Fahrrad an einer grünen Ampel die Straße Am Wiesenhügel aus Richtung Färberwaidweg kommend in Richtung der Straße An der Lutsche. Aus Richtung Wiesenhügel kam ein unbekanntes Auto und erfasste das Fahrrad am Vorderrad, so dass der 11-Jährige ...

