Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Rohbau

Erfurt (ots)

Auf einen Rohbau hatten es Unbekannte von Montag bis Dienstag in der Erfurter Brühlervorstadt abgesehen. Durch eine Toreinfahrt gelangten die Diebe zunächst auf die Rückseite des Rohbaus. Anschließend öffneten sie mit Gewalt zwei Türen und verschafften sich so Zutritt in das Objekt. Anschließend stahlen sie aus dem Keller mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell