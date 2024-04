Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (15.04.2024), gegen 18:20 Uhr, fuhr eine 55-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm und bog an der Einmündung zur Pfarrer-Krebs-Straße nach links in diese ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer in entgegengesetzter Richtung auf der Saarlandstraße fahrenden 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 57-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

