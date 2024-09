Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Erfurt (ots)

Bereits am Montag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge überquerte gegen 09:35 Uhr mit seinem Fahrrad an einer grünen Ampel die Straße Am Wiesenhügel aus Richtung Färberwaidweg kommend in Richtung der Straße An der Lutsche. Aus Richtung Wiesenhügel kam ein unbekanntes Auto und erfasste das Fahrrad am Vorderrad, so dass der 11-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Kranichfelder Straße, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern und Angaben zu seinen Personalien zu machen.

Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein dunkelfarbiges, größeres Auto handeln. Mehr ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Auto machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0235475 entgegen. (DS)

