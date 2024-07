Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher überrascht

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag (14. Juli) versuchte ein Unbekannter zunächst gegen 17.30 Uhr eine Wohnungstüre in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße in Bad Münstereifel zu öffnen.

Der Mann gelangte auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Im dritten Obergeschoss versuchte der Unbekannte die Wohnungstüre einer 76-Jährigen zu öffnen.

Die 76-Jährige befand sich jedoch in der Wohnung und nahm die Geräusche wahr.

Nachdem die 76-Jährige die Wohnungstüre eigenständig öffnete, flüchtete der Unbekannte über die Haustreppe ins zweite Obergeschoss.

Gegen 17.45 Uhr hielt sich eine 63-Jährige Hausbewohnerin auf ihrem Balkon im zweiten Obergeschoss auf und nahm ebenfalls Geräusche im Bereich ihrer Wohnungstüre wahr.

Aufgrund dessen kehrte sie vom Balkon in die Wohnung zurück und traf auf einen Unbekannten in ihrem Wohnungsflur.

Der Mann hatte die zuvor ge-, aber nicht verschlossene Türe auf unbekannte Weise geöffnet.

Die Frau schrie den Mann an, woraufhin dieser aus der Wohnung in unbekannte Richtung flüchtete.

Aus der Wohnung der 63-Jährigen wurde nichts entwendet.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80 bis 1,85m - ca. 35-40 Jahre alt - schlanke Statur - kurze helle Haare - dunkelhäutig - beiges T-Shirt - trug eine medizinische Maske (blau/weiß)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell