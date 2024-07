POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung

Nettersheim (ots) - Am Samstag (13. Juli) kam es gegen 12.21 Uhr zu einer Verpuffung in der Garage von einem Wohnhaus in der Martinusstraße in Nettersheim. Ein 32-Jähriger aus Mechernich führte in der Garage eines befreundeten Hausbewohners Arbeiten an einem Pkw durch. Hierbei wurde Benzin aus dem Tank abgelassen. Während der Arbeiten kam es zu einer Verpuffung in der Garage. Die Garage stand nach der Verpuffung in Vollbrand. Das Feuer griff von der Garage auf die ...

