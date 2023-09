Polizei Bonn

POL-BN: Zwei mutmaßliche Ladendiebe in Bonner City vorläufig festgenommen - Bekleidung im Umfang von rund 1.000 Euro entwendet - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

Am 18.09.2023, gegen 14:45 Uhr, waren zwei zunächst unbekannte Männer in der Bekleidungsabteilung eines Kaufhauses auf der Remigiusstraße in der Bonner City unterwegs. Mitarbeiter beobachteten das Duo, das abwechselnd mit Kleidungsstücken eine Umkleidekabine in diesem Verkaufsbereiche aufsuchte - die jeweilige Ware wurde anschließend jedoch offensichtlich nicht mehr zurück gelegt. Die beiden Tatverdächtigen passierten dann den Kassenbereich des Kaufhauses ohne Bezahlung. Die Mitarbeiter sprachen die beiden Männer im Alter von 21 und 51 Jahren an und alarmierten die Polizei.

Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte überprüften die beiden Tatverdächtigen, die mehrere offensichtlich entwendete Kleidungsstücke an ihren Körpern trugen und auch weiteres Diebesgut in Taschen mitführten. Die festgestellten Kleidungsstücke im Wert von rund 1.000 Euro wurden sichergestellt.

Die Polizisten nahmen die Männer, die nach den ersten Feststellungen auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt sind, vorläufig fest.

Der 21-Jährige verfügt nach den ersten Ermittlungen über keinen festen Wohnsitz und bleibt vorläufig festgenommen. Sein Begleiter wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch eine erkennungsdienstliche Behandlung gehörte, von der Polizei entlassen.

Das zuständige KK 15 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell