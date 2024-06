POL-AA: Pressemeldung des Rems-Murr-Kreises: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Aalen (ots) - Durlangen: Unachtsam Eine 82-jährtige Lenkerin eines VW fuhr am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf der K3256 von Zimmerbach in Richtung B298. An der Kreuzung bog sie nach rechts in Richtung Spraitbach ab, ohne darauf zu achten, dass im Gegenverkehr in diesem Moment ein 57-jähriger Lenker eines Ssangyong einen vorausfahrenden LKW überholte und sich deswegen ...

mehr