Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfall - Diebstahl

Aalen (ots)

Durlangen: Unachtsam

Eine 82-jährtige Lenkerin eines VW fuhr am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf der K3256 von Zimmerbach in Richtung B298. An der Kreuzung bog sie nach rechts in Richtung Spraitbach ab, ohne darauf zu achten, dass im Gegenverkehr in diesem Moment ein 57-jähriger Lenker eines Ssangyong einen vorausfahrenden LKW überholte und sich deswegen auf der Gegenfahrspur befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Öffentliche Toilette beschädigt

Offensichtlich durch einen Fußtritt wurde die Wandverkleidung der öffentlichen Toilette in der Oberamtsstraße beschädigt. Der Schaden wurde am Freitagmorgen festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Mutlangen: Diebstahl aus PKW

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr stellte eine 38-Jährige ihren PKW für 10 Minuten verschlossen an der Bushaltestelle in der Hauptstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass aus einer braunen Stoffumhängetasche, welche auf dem Beifahrersitz abgelegt war, diverse Dokumente und eine EC-Karte entwendet wurden. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell