Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - In Gegenverkehr geraten

Am Mittwoch erlitten zwei Fahrer bei einem Unfall bei Eislingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 5.10 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Hyundai die Westtangente in Richtung Göppingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 47Jährige mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 60-Jähriger mit seinem Skoda entgegen. Der war in Richtung B10 unterwegs. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander wodurch die Airbags auslösten. Rettungskräfte brachten die Fahrer in eine Klinik. Der Unfallverursacher erlitt wohl schwere, der 60-Jährige leichte Verletzungen. Abschlepper bargen die beiden erheblich beschädigten Autos. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler klären nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls. Die Polizei schätzt den Schaden am Hyundai auf etwa 10.000 Euro. Am Skoda entstand Schaden von rund 20.000 Euro.

++++1692471

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell