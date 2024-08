Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (19.08.2024), gegen 22:20 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer auf dem Wolfsgrubenweg unterwegs und bog nach links in die Wolfhartstraße ab. Hierbei kam er von der Fahrbahn an und kollidierte mit einem geparkten Auto, welches durch den Aufprall auf ein weiteres geparktes Auto geschoben wurde. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige erheblich alkoholisiert war. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

