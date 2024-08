Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein auf gestohlenem Roller geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (19.08.2024), gegen 17:50 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Kanalstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren, da dieser und sein Sozius keine Helme trugen. In Reaktion auf die Anhaltesignale stoppte der 17-jährige Fahrer den Roller und er und sein 15-jähriger Sozius ergriffen zu Fuß die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte der 15-Jährige eingeholt werden, weshalb auch der 17-Jährige kurze Zeit später an die Kontrollörtlichkeit zurückkehrte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller zuvor gestohlen gemeldet wurde und der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Roller wurde sichergestellt und an den Besitzer übergeben. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

