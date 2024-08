Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrrad aus Keller gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 12.08. - 19.08.2024 in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Benckiserstraße ein. Aus dem Raum wurde ein Fahrrad der Marke Bulls gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell