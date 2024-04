Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Drei Festgenommene nach Ladendiebstahl

Wesel (ots)

Am Montagnachmittag (08.04.2024) setzten gegen 16:37 Uhr Mitarbeiter eines Baumarktes an der Robert-Bosch-Straße die Polizeileitstelle über einen Diebstahl aus dem Geschäft in Kenntnis.

Vor Ort hielten mehrere Mitarbeiter drei Männer fest, die zuvor dabei beobachtet wurden, wie sie mehrere Taschen aus dem Baumarkt an sich nahmen und diesen verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatten die Männer die gestohlene Ware bereits in einem Pkw verstaut.

Die drei Männer im Alter von 32, 33, 45, davon zwei mit Wohnsitz in Wesel und einer in Südlohn, wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahl eingeleitet.

Die gestohlenen Waren konnten vor Ort wieder ausgehändigt werden. Der Pkw, mit dem die Männer unterwegs waren, wurde vor Ort sichergestellt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Über die Möglichkeit der Vorführung wird im Weiteren die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg entscheiden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell