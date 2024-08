Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Achstetten - Beim Abbiegen überholt

Am Dienstag kam es bei Achstetten zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

Ulm (ots)

Um 8 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Nissan die Kreisstraße 7523 von Achstetten in Richtung Ersingen. An einem Feldweg wollte er nach links abbiegen. Er setzte den Blinker und bremste ab. Der Autofahrer unmittelbar hinter dem Abbieger bremste deshalb ab. Zeitgleich setzte ein herannahender 24-jähriger VW-Fahrer zum Überholen an. Beim Überholen kam es zur Kollision mit dem Abbieger. Durch den Aufprall kam der VW von der Straße ab und landete links neben der Fahrbahn in einem Feld. Der Nissan des Abbiegers kam an einem Hang neben der Fahrbahn zum Stehen. Durch die Kollision erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) nahm die Ermittlung zum genauen Hergang des Unfalls auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf jeweils 20.000 Euro.

