Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.10.23

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Freitag, 06.10.23, 21:55 Uhr und Samstag, 07.10.23, 08:50 Uhr kam es in Stederdorf in der Straße Hornburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Reifen eines abgeparkten VW zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am 07.10.23 gegen 20:10 Uhr wurde im Bereich der Hildesheimer Straße in Vechelde ein 58jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, ein Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfälle

Am 07.10.23 um 13:02 Uhr kam es auf dem Schwarzen Weg in Peine im Bereich der Abfahrt von der A2 zu einem Verkehrsunfall. Eine 65jährige Fahrerin eines Ford Focus kam vermutlich aus gesundheitlichen Gründen vom linken auf den rechten Fahrstreifen, touchierte hierbei einen seitlich neben ihr fahrenden Porsche Cayenne und fuhr frontal gegen die Wand der Autobahnbrücke. Die Frau wurde zur medizinischen Untersuchung in das Klinikum Peine verbracht.

Am 07.10.23 um 17:25 Uhr kam es auf der B494 zwischen Clauen und Bründeln zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein 34jähriger mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und anschließend frontal gegen einen Baum. Der Bet. 01 wurde nur leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 16500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell