Ulm (ots) - Um 14.46 Uhr war der 47-Jährige mit seinem Mercedes in der Joseph-Anton-Pfeiffer-Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte er den Conrad-Graf-Ring geradeaus in Richtung Georg-Fürst-Straße überqueren. Von rechts kam ein 22-Jähriger mit seinem Audi. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. ...

mehr