POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gegen Bauzaun gefahren

Am Dienstag kam eine 56-Jährige bei Heidenheim von der Straße ab und verursachte Sachschaden.

Um 12.53 Uhr war die Frau in der Zoeppritzstraße von Bolheim in Richtung Mergelstetten unterwegs. Auf Höhe des Wertstoffhofs in Mergelstetten kam sie nach links von der Straße ab. Dann kollidierte sie mit einem Bauzaun. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Sie blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Peugeot. Die Polizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Laut Angaben des 56-Jährigen soll wohl ein Sekundenschlaf zu dem Unfall geführt haben. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf 2.500 Euro, den am Bauzaun auf 2.000 Euro.

