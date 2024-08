Ulm (ots) - Gegen 12.45 Uhr gelangte ein Dieb in die Warenannahme eines Geschäfts in der Blaubeurer Straße. Dort stahl er einen Geldbeutel. Der lag in einer Fahrerkabine eines Lkws. Anschließend flüchtete der Täter. In dem Geldbeutel befanden sich diverse Bankkarten. Mit diesen hob der Unbekannte mehrere ...

mehr