Am Dienstag stahl ein Unbekannter einen Geldbeutel aus einem Lkw in Ulm.

Gegen 12.45 Uhr gelangte ein Dieb in die Warenannahme eines Geschäfts in der Blaubeurer Straße. Dort stahl er einen Geldbeutel. Der lag in einer Fahrerkabine eines Lkws. Anschließend flüchtete der Täter. In dem Geldbeutel befanden sich diverse Bankkarten. Mit diesen hob der Unbekannte mehrere hundert Euro Bargeld ab. Die Polizei Ulm hat eine Videoaufnahme gesichert. Eine Auswertung zeigt, wie der komplett schwarz gekleidete Dieb mit einem Fahrrad flüchtete. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

