Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Feuerwehr und Technisches Hilfswerk setzen mit neuen Kräften die Arbeiten nach dem Hochwasser fort

Landkreis Karlsruhe (ots)

Die Arbeiten durch das Hochwasser am Saalbach beschäftigte die Einsatzkräfte auch am Mittwochmorgen weiter. Nach Gondelsheim und Bruchsal beschäftigte das Hochwasser der Saalbach im weiteren Verlauf auch die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard. Zum Schutz eines Wohngebietes in der Straße Am Kanal im Ortsteil Karlsdorf verbaute die örtliche Feuerwehr Sandsäcke am Saalbachentlastungskanal. Die Sandsäcke wurden Karlsdorf-Neuthard durch den Logistikzug des Landkreises zugefahren. Zur Fortsetzung der Aufräumungsarbeiten in Gondelsheim wurden weitere Kräfte eingesetzt. Die Führungsgruppe im Feuerwehrhaus Gondelsheim wurde durch Kräfte der Feuerwehren Malsch und Rheinstetten ersetzt. Der Hochwasserzug Ost der Feuerwehr, zwei technische Züge und eine Logistikgruppe des THW wurden hier eingesetzt. Zur Versorgung der Einsatzfahrzeuge mit Kraftstoff kam eine Logistikeinheit des THW aus Rastatt zum Einsatz.

