FW-KA: Starkregenereignis im Raum Bretten/Gondelsheim/Bruchsal Außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen

Ubstadt-Weiher (ots) - Am Dienstagnachmittag hat es in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Zeutern gebrannt. Vier Personen haben sich dabei leicht verletzt und zwei mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr Ubstadt-Weiher konnte das Feuer schnell löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher wurde am ...

mehr