FW-KA: Brand in der Gemeinschaftsunterkunft Waldmühle in Zeutern

Ubstadt-Weiher (ots)

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft in Zeutern gebrannt. Vier Personen haben sich dabei leicht verletzt und zwei mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr Ubstadt-Weiher konnte das Feuer schnell löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher wurde am Dienstagnachmittag über die automatische Brandmeldeanlage zur Gemeinschaftsunterkunft in Zeutern alarmiert. "Bereits auf der Anfahrt aus dem Ort zu dem außerhalb liegenden Objekt, haben wir eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen", berichtete der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeuges an der Einsatzstelle. "Unsere mit Atemschutz ausgerüstete Trupps sind mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in das betroffene Zimmer vorgegangen", berichtete Einsatzleiter Ulrich Sorg. Die Feuerwehr konnte eine brennende Matratze schnell löschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten bis zum Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude schon verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Unklar war, ob sich noch weitere Personen in dem vom Brand betroffenen Bereich aufhalten. "Eine Wohnungstür war verschlossen und musste von uns zur Kontrolle aufgebrochen werden", berichtete die Feuerwehr weiter. Insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ubstadt-Weiher, Östringen und Bad Schönborn waren vor Ort. Die Einsatzleitung wurde durch die Führungsgruppe der Feuerwehr Kronau unterstützt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor war ebenfalls vor Ort. Abschließend hat die Feuerwehr noch eine Zwischendecke geöffnet und mit der Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Außerdem wurden die von Brand betroffenen Räume mit einem Lüfter belüftet.

"Wir hatten vier leicht verletzte Personen von denen zwei zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht wurden", erläuterte Alexander Schmitt vom DRK. Er war als organisatorischer Leiter Rettungsdienst und mit zwölf Kollegen des Rettungsdienstes und drei Angehörigen der Schnelleinsatzgruppe in Zeutern tätig. Sechs Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Bad Schönborn und Bruchsal übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache. Sowohl über die Ursache für das Feuer als auch über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. "Die Wohnungen in dem vom Brand betroffenen Stockwerk können wir derzeit nicht weiter nutzen aber alle 17 betroffenen Personen können in der Anlage vor Ort anderweitig untergebracht werden", berichtete Ines Verona vom Landratsamt Karlsruhe. "Wir betreiben diese Anlage im Kobimodell gemeinsam mit dem Landkreis Karlsruhe", ergänzte Michaela Schmidt, die Leiterin des Hauptamtes der Gemeinde Ubstadt-Weiher. Insgesamt 186 Personen sind in der Gemeinschaftsunterkunft und in der Anschlussunterbringung auf dem Areal bei der Waldmühle in Zeutern derzeit untergebracht.

