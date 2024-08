Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Dienstag erlitt ein 10-jähriger Radfahrer in Ebersbach leichte Verletzungen.

Um 13.36 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes in der Hauptstraße unterwegs. Dort wollte er nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Von rechts, aus der Fritz-Kauffmann-Straße, kam ein 10-jähriger Radfahrer. Da das Kind wohl nicht auf den Verkehr achtete, als es vom Gehweg in die Straße einfuhr, stieß es gegen die Stoßstange des Mercedes. Durch die Kollision mit dem Auto erlitt der Junge leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Dabei ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 63-Jährige Alkohol getrunken hatte. Er musste zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol er tatsächlich intus hatte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

