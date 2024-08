Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Illegal Müll entsorgt

Ein Zeuge entdeckte am Dienstag entsorgten Unrat in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Um 11 Uhr meldete ein Zeuge unerlaubt entsorgten Müll im Windpark Stötten. Dort fand er fünf blaue Müllsäcke, einen Rasenmäher, zwei Teppiche und einen Radanhänger. Die Unbekannten luden die Gegenstände dort illegal ab. Die Gegenstände stammen wohl von einem Privathaushalt. Um den Müll dorthin zu transportieren, haben sich die Müllsünder vermutlich eines Anhängers oder größeren Fahrzeugs bedient. Die Polizei in Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen um festzustellen, wer den Unrat dort abgelagert hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07331/93270 zu melden. Nun muss die Stadt Geislingen für die Entsorgung des Mülls aufkommen.

Hinweis der Polizei:

Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

