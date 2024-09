Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgreicher Trickbetrug

Erfurt (ots)

Zu einem erfolgreichen Trickbetrug kam es am Dienstag in Erfurt. Unbekannte riefen in den Nachmittagsstunden einen 80-jährigen Mann an. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte aus und gaukelten dem ahnungslosen Senior vor, dass Betrüger unterwegs wären und die Polizei nun sein Geld sichern würde. Davon überzeugt, das Richtige zu tun, deponierte der Rentner etwa 40.000 Euro Bargeld und mehrere Geldkarten in einem Kochtopf vor seiner Haustür. Nach kurzer Zeit erschien ein schwarz gekleideter Mann, nahm den Kochtopf an sich und verschwand in unbekannte Richtung.

Die Polizei verzeichnete von Juli bis September 74 Fälle in Erfurt und im Landkreis Sömmerda, bei denen Betrüger Opfer um ihr Geld bringen wollten. In den überwiegenden Fällen erkannten die Angerufenen selbst den Betrug und beendeten das Gespräch. Allerdings waren die Täter in zwölf Fällen erfolgreich und brachten die Opfer um ihr Erspartes. Die Polizei rät: Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen über die unterschiedlichen Betrugsmaschen. Wie Sie auf Betrüger aufmerksam werden und wie Sie sich vor diesen schützen können, erfahren sie auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell