Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in leerstehendem Gebäude (27.05.2024)

Triberg (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Brand in der Straße "Wässerlewald" am Montagabend verursacht. Gegen 20:00 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle, dass Rauch aus den Fenstern eines leerstehenden Gebäudes steige. Es gelang den alarmierten Feuerwehren aus Triberg und Nußbach, - die mit acht fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort waren - zeitnah ein Ausbreiten zu verhindern und den Brand zu löschen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07724/94950, beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell