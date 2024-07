Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen in Eime

Hildesheim (ots)

(zei)In der Nacht vom 17.07.24 auf den 18.07.24 kam es in Eime zu mehreren Sachbeschädigungen an Wohngebäuden. Demnach wurden in der Mühlenstraße und in der Bantelner Straße mehrere Fensterglasscheiben beschädigt.

Personen, die Angaben zu den jeweiligen Sachverhalten machen können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der 05068 93380 zu melden.

