Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Vorläufige Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Apothekeneinbruch

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 17.07.2024, nahmen Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Hildesheim zwei junge Männer fest, die im Verdacht stehen, in eine Apotheke am Moritzberg eingestiegen zu sein und Geld entwendet zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hörte eine Streifenbesatzung gegen 03:45 Uhr auf der Wache das akustische Signal einer Alarmanlage, welches aus Richtung Phoenixgelände kam. Die Beamten machten sich umgehend auf den Weg und stellten kurz darauf eine aufgebrochene Apothekentür in der Phoenixstraße fest.

Etwa zeitgleich ging auf der Wache ein Anwohnerhinweis ein, wonach zwei Personen, kurz nach Auslösung der Alarmanlage, durch die Brauhausstraße in Richtung Zierenbergstraße liefen.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stellten die Einsatzkräfte in der Moritzstraße ein stehendes Taxi fest, in dem zwei 16 und 21 Jahre alte Hildesheimer als Fahrgäste saßen. Auf beide Personen passte die zuvor erlangte Beschreibung. Darüber hinaus wurde bei den Männern eine dreistellige Bargeldsumme in kleinen Scheinen gefunden. Nach vorliegenden Informationen handelt es sich exakt um die Summe, die bei dem Einbruch gestohlen wurde.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Ermittlungen zur Dienststelle in die Schützenwiese gebracht.

Nach Bewertung und Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Nachmittag mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen sie dauern indes an.

Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell