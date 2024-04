Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann bei Explosion verletzt

Erfurt (ots)

Heute Vormittag kam es gegen 11:00 Uhr in Erfurt zu einer Explosion in einer Wohnung. Dabei wurde ein 59-jähriger Mann schwer an der Hand verletzt. Gegenwärtig befindet er sich zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus. Zwölf Personen wurden aus dem betroffenen Haus sowie einem Nachbargebäude in der Geraer Straße evakuiert. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr, Spezialisten des Landeskriminalamtes und die Erfurter Polizei sind aktuell vor Ort im Einsatz. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (JN)

