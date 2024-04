Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brotzeit

Erfurt (ots)

Ein Streit um den besten Laib eskalierte nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelladen in der Erfurter Innenstadt. Ein 27 Jahre alter Mann beabsichtigte ein Brot zu kaufen und geriet dabei mit einem unbekannten Mann in einen Disput. Beschwichtigend überließ der 27-Jährige das beste Stück Brot und wähnte sich damit der Konfliktsituation entgangen. Doch weit gefehlt, wartete doch der üble Teigschurke mit drei weiteren unbekannten Männern vor dem Geschäft auf den Herren, wo die Streitigkeit erneut, wie ein Stück Hefe, aufzugehen begann. Die wie ein Backofen aufgeheizten Gemüter ließen sich mit Worten nicht beruhigen, sodass es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung auch unter Einsatz einer Gürtelschnalle kam. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter fußläufig in Richtung Innenstadt, konnten jedoch zuvor noch durch einen Zeugen gefilmt werden. Am Ende hatte der Geschädigte sprichwörtlich Mehl gehabt, dass es lediglich bei leichten Verletzungen blieb. Aufgrund der Leibestat hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. (FW)

