Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Versuchtes Tötungsdelikt in Alfeld - Tatverdächtiger scheidet selbst aus dem Leben

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) In einem Haus in Alfeld kam es in den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs (17.07.2024) zu einer Familientragödie, bei der ein 65-Jähriger seine Frau mit einem Messer verletzte und sich anschließend selbst das Leben nahm.

Den bisherigen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge stach der Mann mit einem Messer auf seine im Bett befindliche Frau ein. Dieser gelang es in der Folge, aus dem Haus zu flüchten und sich bei Nachbarn in Sicherheit zu bringen.

Als Einsatzkräfte der Polizei das Haus betraten, fanden sie den 65-Jährigen leblos vor.

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie noch immer stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht nach vorliegenden Informationen nicht.

Die Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell